Gökhan Gönül'den Galatasaray sözleri! Transfer...
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Gönül, flaş açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'deki döneminden, Galatasaray'dan transfer teklifi alıp almadığına kadar birçok konuda çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de Rizespor forması giyen tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül, Trt Spor'a açıklamalarda bulundu.
İŞTE GÖKHAN'IN FLAŞ SÖZLERİ:
"(Galatasaray maçı) O gün maçın atmosferinin bile hakemi etkilediğini düşünüyorum. VAR'dan sonra bazı şeyleri gerçekten aklım almıyor. Hakem görmemiş olabiliyor ama 4-5 tane hakem ekran başında izliyor. İnanamıyorum. VAR olmasa mıydı diyorum bazen."
"Fenerbahçe'de 1+1 kontratım vardı. Yeni gelen hoca, kendi oyun sistemi ve kendi düşünceleri... Fenerbahçe'de bir şampiyonluk yaşayıp, futbola veda etme düşüncem vardı. Düşündüm bırakmalı mıyım diye, evde oturup 'Pişman olur muyum?' dedim. Sonra da Rize'yi seçtim."
"Galatasaray'dan resmi bir teklif almadım. Birçok konuşmalar olabiliyor, insanlar da bunu teklif yapıldı olarak algılıyor. Önemli olan kısım bence resmi olan teklif."
"Fenerbahçe'de Samuel bana göre bek değil. Ferdi, bir kanat oyuncusu olmasına rağmen inanılmaz bir performans sergiliyor. Hem bek hem kanat hem hücumu çok iyi oynuyor. Ben de kanat oyuncusuydum, sağ bek olarak devam ettim. Ferdi de bunu yaparsa başarılı olabilir."
2008'de Bayern ve Barcelona'dan teklif aldın mı?
"Net bildiğim teklifler vardı. Ben, kontratı olan oyuncuydum. Kulübümün istediği şartların yerine getirilmesi gerekiyor ki ben istediğim yere gidebileyim. 3-4 tane İspanya'dan ve İngiltere'den ciddi teklif vardı."
"Emre Belözoğlu, 'Ben, bu ülkenin yetiştirdiği sayılı hocalardan biri olacağım, belki de en iyisi olacağım' diyor. Ben de olabileceğine inanıyorum."
"Bence şu an Süper Lig'in en iyi sağ beki Rosier."
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