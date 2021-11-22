22 Kasım 2021, Pazartesi

RİZESPOR

Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kayserispor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
RİZESPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Göztepe maçı 22 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

RİZESPOR HABERLERİ
Konyaspor seriyi sürdürdü! Konyaspor seriyi sürdürdü!
Alanya’nın serisi Rize’de son buldu! Alanya'nın serisi Rize'de son buldu!
Rizespor’un kazandığı penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı Rizespor'un kazandığı penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör