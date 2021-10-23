23 Ekim 2021, Cumartesi

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Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı CANLI

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa | CANLI
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadelenin canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşablirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.




ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Fabricio, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Phiri, Boldrin, Bolasie, Deniz, Pohjanpalo.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Mortadha, Travnik, Sadiku, Tarkan, Jorgensen, Umut.

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