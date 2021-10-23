Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı bugün TSİ 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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