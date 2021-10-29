29 Ekim 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Rizespor maçı CANLI (Trabzonspor Rizespor maçı canlı izle)

Trabzonspor - Rizespor maçı CANLI
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 Giriş Tarihi: 29.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Rizespor'u konuk ediyor. Trabzonspor-Rizespor karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trabzonspor Süper Lig'in 11. haftasında evinde Rizespor'u konuk ediyor. Trabzonspor-Rizespor mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rizespor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan - Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen - Berat, Siopis, Hamsik - Abdülkadir Ömür, Gervinho - Djaniny

Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio, Holmen, Selim Ay, Cemali, Sabo, Djokovic, Boldrin, Bolasie, Aminu, Pohjanpalo

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