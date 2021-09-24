24 Eylül 2021, Cuma
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"PARAMIZI GALATASARAY'DAN ALDIK"
Tahir Kıran, kısa bir süre önce Çay TV'de yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem! Gerekirse dünyayı yakarım! Onların tuttuğu fare kadar, benim tuttuğum kedi var. Ben o dümenleri yemem! Beni tek üzen, hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Onlar benim yanımda durmazsa, ben bu baronlarla savaşamam. Adalet istiyorum! Maçların sonuçlarını hakemler değil, futbolcular belirlesin!" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'I RİZE'YE GÖMMEMİZ LAZIM"
3 Ekim'de Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan Tahir Kıran "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim." dedi.
"BARIŞ ALPER YILMAZ RİZELİ! GELMEDİ!"
Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nden transferi Barış Alper Yılmaz'la ilgili de konuşlan Tahir Kıran "Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray'dan önce ilgilendik. 3 milyon Euro istediler bizden. Barış Alper Yılmaz 'Rize'ye gelmem' dedi. Adam Rizeli olduğu halde 'Rize'ye gelmem' dedi. Ne yapacaksın? Zorla mı getireceksin?" ifadelerini kullandı.
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Galatasaray'a salvo! "Onları Rize'ye gömmeliyiz"
Süper Lig takımlarında Çaykur Rizespor'da başkan Tahir Kıran, Galatasaray'la ilgili flaş açıklamalarda bulunduç konuştu. Kıran, "Galatasaray'dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem" dedi. Kıran ayrıca, 3 Ekim'de sarı kırmızılılarla oynayacakları maçla ilgili olarak, o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan sürecinde gerilim yaşadıkları Galatasaray'la ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
"PARAMIZI GALATASARAY'DAN ALDIK"
Tahir Kıran, kısa bir süre önce Çay TV'de yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem! Gerekirse dünyayı yakarım! Onların tuttuğu fare kadar, benim tuttuğum kedi var. Ben o dümenleri yemem! Beni tek üzen, hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Onlar benim yanımda durmazsa, ben bu baronlarla savaşamam. Adalet istiyorum! Maçların sonuçlarını hakemler değil, futbolcular belirlesin!" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'I RİZE'YE GÖMMEMİZ LAZIM"
3 Ekim'de Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan Tahir Kıran "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim." dedi.
"BARIŞ ALPER YILMAZ RİZELİ! GELMEDİ!"
Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nden transferi Barış Alper Yılmaz'la ilgili de konuşlan Tahir Kıran "Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray'dan önce ilgilendik. 3 milyon Euro istediler bizden. Barış Alper Yılmaz 'Rize'ye gelmem' dedi. Adam Rizeli olduğu halde 'Rize'ye gelmem' dedi. Ne yapacaksın? Zorla mı getireceksin?" ifadelerini kullandı.
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