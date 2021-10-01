Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Hamza Hamzaoğlu ile çıkış arayan Rizespor'a konuk olacak. Marsilya ile 0-0 berabere kalan Aslan, Rizespor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Galatasaray'da sakatlığı süren Arda Turan ve cezalı Marcao Rizespor karşısında oynayamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Galatasaray maçı 3 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.
RİZESPOR'DA 6 EKSİK!
Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Mozango, Ronaldo Mendes ve Bainao idmana katılmadı. Yasin Pehlivan ve Remy ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
SACHA BOEY BELİRSİZ!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E grubu 2. maçında oynadığı Marsilya maçında sakatlanan Sacha Boey'in durumu belirsizliğini koruyor. Fatih Terim'in genç futbolcuyu dinlendirmesi ve o bölgede Yedlin'e şans vermesi bekleniyor.
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