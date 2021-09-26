Başakşehir 3-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Okaka hat-trick yaptı Başakşehir kazandı!
Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler Stefano Okaka'nın hat-trick yaptığı maçta 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 25, 55 ve 75. dakikalarda Stefano Okaka kaydetti. Ayrıca mücadelede Boşnak yıldız Edin Visca 2 asistle oynadı.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir 6 puana yükseldi. Rizespor'un ise galibiyet hasreti devam etti ve 7 maç sonunda 1 puanda kaldı.
Başakşehir Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada Alper'in ceza sahasına yerden pasında Boyd'un çaprazdan çektiği şut yan ağlarda kaldı.
25'inci dakikada Başakşehir öne geçti. Alper Potuk, kendi ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken kale önünde Okaka topa ayağını uzattı ve çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.
37'nci dakikada kullanılan korner vuruşunda savunmanın müdahalesiyle ceza sahası dışına çıkan topta Alberk Koç'un sol çaprazdan etkili şutu auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
50'nci dakikada Visca kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Gökhan Akkan gole izin vermedi.
55'inci dakikada Visca'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Okaka takımının ve kendisinin 2'nci golünü kaydetti: 2-0.
67'nci dakikada Visca'nın ceza sahasına pasında Okaka'nın şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
70'inci dakikada Alper Potuk müsait pozisyonda topu direğin yanında auta gönderdi.
75'inci dakikada Okaka hattrick yaptı. Visca'nın sağ kenardan ortasında Okaka'nın röveşatası ağlarla buluştu: 3-0.
Mücadele Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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