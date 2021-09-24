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RİZESPOR

SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Çaykur Rizespor’da Hamza Hamzaoğlu dönemi
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolları ayırmıştı. Kulüpten yapılan açıklamayla Bülent Uygun'un yerine Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiği ifade edildi. Tecrübeli teknik adam Çaykur Rizespor'un Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreni ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çaykur Rizespor'umuzun yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu…

Kulübümüz, Bülent Uygun'la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla anlaştı.

Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

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