SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.
Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolları ayırmıştı. Kulüpten yapılan açıklamayla Bülent Uygun'un yerine Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiği ifade edildi. Tecrübeli teknik adam Çaykur Rizespor'un Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreni ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Çaykur Rizespor'umuzun yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu…
Kulübümüz, Bülent Uygun'la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla anlaştı.
Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...