03 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

CANLI SKOR | Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Süper Lig'de 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray, Rizesporu'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Galatasaray'da Arda Turan, Marcao ve Sacha Boey maçta forma giymeyecek. Öte yandan Oğulcan Çağlayan da kadroda yer almadı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Galatasaray maçı 3 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Galatasaray Süper Lig'e rotasyonla dönüyor

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.

RİZESPOR'DA 6 EKSİK!

Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Mozango, Ronaldo Mendes ve Bainao idmana katılmadı. Yasin Pehlivan ve Remy ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK!

Galatasaray'da Arda Turan, Marcao, Sacha Boey ve Oğulcan Çağlayan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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