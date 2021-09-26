Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş sözler! Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıklamıştı ama...

Son olarak Fenerbahçe'de futbolculuk, sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevini sürdürdükten sonra bir takımla anlaşmayan ve halihazırda boşta olan Emre Belözoğlu, Rizespor iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Başkan Tahir Kıran'ın kendisi için "Kapıdan içeri sokmam" ifadelerini kullandığı Belözoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra birçok takımla adı anılan ancak herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiası ortaya atılmıştı.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ise Emre Belözoğlu iddialarını net bir dille yalanlarken "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu'nun yeri yok, Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam." sözleriyle Belözoğlu'yla görüşmediklerini belirtmişti.