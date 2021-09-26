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RİZESPOR

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş sözler! Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıklamıştı ama...

Son olarak Fenerbahçe'de futbolculuk, sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevini sürdürdükten sonra bir takımla anlaşmayan ve halihazırda boşta olan Emre Belözoğlu, Rizespor iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Başkan Tahir Kıran'ın kendisi için "Kapıdan içeri sokmam" ifadelerini kullandığı Belözoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu’dan flaş sözler! Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıklamıştı ama...
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra birçok takımla adı anılan ancak herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Emre Belözoğlu için Çaykur Rizespor iddiası ortaya atılmıştı.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu’dan flaş sözler! Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıklamıştı ama...

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ise Emre Belözoğlu iddialarını net bir dille yalanlarken "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu'nun yeri yok, Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam." sözleriyle Belözoğlu'yla görüşmediklerini belirtmişti.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu’dan flaş sözler! Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıklamıştı ama...

Rizespor, Bülent Uygun'un yerine Hamza Hamzaoğlu'nu getirirken Karadeniz ekibiyle ismi anılan Emre Belözoğlu, konuya ilişki TGRT Haber'e açıklamada bulundu.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu’dan flaş sözler! Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıklamıştı ama...

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın Hamza Hamzaoğlu ile imzalamadan 2 gün önce kendisine teklifte bulunduğunu belirten Belözoğlu, "Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın gündemdeki açıklamaları 10-15 gün öncesine ait.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu’dan flaş sözler! Rizespor Başkanı Tahir Kıran açıklamıştı ama...

Bülent Uygun görevden ayrıldıktan sonra Hamza Hamzaoğlu göreve gelmeden 2 gün önce Tahir Kıran görüşme talep etti. Teklifte bulunuldu, ben de teşekkür ederek teklifi kabul etmeyeceğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

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