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RİZESPOR

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekibinde ayrılık!
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 Giriş Tarihi: 22.09.2021

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibinde yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından toplandı ve Bülent Uygun ile yola devam etmeme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.

Mavi yeşilliler, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor 6 maçta 1 puan almıştı.

Karadeniz ekibinde yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından toplandı ve Bülent Uygun ile yola devam etmeme kararı aldı.

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