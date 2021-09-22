Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı!
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibinde yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından toplandı ve Bülent Uygun ile yola devam etmeme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.
Mavi yeşilliler, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor 6 maçta 1 puan almıştı.
Karadeniz ekibinde yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından toplandı ve Bülent Uygun ile yola devam etmeme kararı aldı.
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BİLGİLENDİRME | Bülent Uygun İle Yollarımız Ayrıldı— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 22, 2021
Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir.
Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/TV4oOXVf5N
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