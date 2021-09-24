24 Eylül 2021, Cuma

RİZESPOR

Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından sokmam

Süper Lig ekibinin başkanı:Tesislere bile sokmam
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran teknik dirrektör konusunda Emre Belözoğlu iddialarına cevap verdi. Kıran, "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu'nun yeri yok, Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam." dedi.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında yalnızca 1 puan toplayabilen ve geçtiğimiz günlerde teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da Emre Belözoğlu ismi gündeme gelmişti. Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran ise iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Tahir Kıran, Çay TV'ye yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu'nun yeri yok, Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam." diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

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