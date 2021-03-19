19 Mart 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelenin VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak.
Öte yandan karşılaşmanın AVAR hakemi ise Bahattin Duran oldu.
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