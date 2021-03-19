Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelenin VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak.

Öte yandan karşılaşmanın AVAR hakemi ise Bahattin Duran oldu.

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