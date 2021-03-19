19 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu

G.Saray - Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

Son dakika spor haberi: 'in 31. haftasında oynanacak - maçının VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.

'in 31. haftasında bu akşam oynanacak - maçının VAR hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelenin VAR koltuğunda oturacak.

Öte yandan karşılaşmanın AVAR hakemi ise Bahattin Duran oldu.

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