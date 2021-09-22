Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor’da Bülent Uygun için karar günü!
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor’da yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun’un göreve devam edip etmeyeceğini görüşmek üzere toplanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Çaykur Rizespor'da yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun'un göreve devam edip etmeyeceğini görüşmek üzere toplanacak.
Sezona kötü bir başlangıç yapan ve 6 maçta sadece 1 puan alabilen Çaykur Rizespor'da taraftarlar, teknik direktör Bülent Uygun'a yönelik 'istifa' çağrılarında bulundu.
Çaykur Rizespor yönetimi, başkan Tahir Kıran başkanlığında toplanarak, Uygun'a yönelik yapılan istifa çağrılarını görüşecek. Teknik heyetten rapor alması beklenen yönetiminin toplantı sonrası Uygun ile ilgili kararını açıklayacağı öğrenildi.
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