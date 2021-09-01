01 Eylül 2021, Çarşamba

RİZESPOR

Son dakika spor haber: Çaykur Rizespor Elfsborg forması giyen Deniz Hümmet'i transfer etti!

Süper Lig ekibi transferi açıkladı!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç kulübü Elfsborg'dan Deniz Hümmet'i transfer ettiğini açıkladı. Karadeniz ekibi 24 yaşındaki oyuncuyu 2+1 yıllığına renklerine kattı.

Rizespor, İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet'i 2+1 yıllığına renklerine kattı.

24 yaşındaki santrafor, İstanbul'da gerçekleşen, Sportif Direktör Fahri Tatan'ın katıldığı imza töreninde, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.

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