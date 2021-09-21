Süper Lig'de 6. hafta start aldı. Lige kötü bir başlangıç yapan ve geride kalan 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Rizespor, ligin yeni ekiplerinden Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir ekibi Björkander ve Bamba'nın golleriyle 2-1 kazandı. Ayrıca Altay, 68. dakikada Thiam'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Rizespor'un tek golü ise Bolasie'den geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Rizespor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir ekibi 44. dakikada Björkander ve 73. dakikada Bamba'nın golleriyle 2-1 kazandı. Rizespor'un tek golü ise 90+1'de Bolasie'den geldi. Altay ayrıca 68'de Khaly Thiam'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Altay, ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak puanını 12'ye yükseltti.

RİZE GALİBİYETLE TANIŞAMADI!

Bu sezon Süper Lig'e etkili bir başlangıç yapamayan Karadeniz ekibi, geride kalan 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 6 haftanın ardından 1 puanı bulunan Rizespor, 4 gol attı ve kalesinde 13 gol gördü.

Süper Lig'in 7. haftasında Altay evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek, Çaykur Rizespor ise Başakşehir'e konuk olacak.

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