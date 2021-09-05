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Pohjanpolo Çaykur Rizespor'da | Son dakika tranafer haberleri

Geleneğe uydular! Rizespor’dan özel transfer videosu...
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 Giriş Tarihi: 05.09.2021

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Alman ekibi Leverkusen forması giyen Joel Pohjanpalo ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi bu transferi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. | Son dakika transfer haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor santrfor bölgesine Pohjanpolo'yu transfer etti. Çaykur Rizespor ile Leverkusen arasında yapılan anlaşmada Pohjanpolo kiralık olarak Rizespor forması giyecek.

Pohjanpolo kimdir?

Pohjanpolo geçtiğimiz sezon Bundesliga'da oynadığı 20 maçta 6 gol attı.
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