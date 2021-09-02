02 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan için ödeme yaptığını duyurdu!

Rizespor’dan Oğulcan Çağlayan açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Çaykur Rizespor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferi için 1 milyon 200 bin Euro artı 506 bin 275 TL ödeme yaptığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın geçtiğimiz günlerdeki basın toplantısında yaptığı açıklamaların yer aldığı videoyla yapılan paylaşımda, "ÖDENDİ" ifadesine yer verildi.

Sarı kırmızılı kulüp, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkartmak için Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL ödedi.

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