Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Ligde düşme hattından kurtulmak isteyen Rizespor, 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 noktalandı.
Rizespor'un golü 67. dakikada Pohjanpalo'dan gelirken, bu gole 77. dakikada Emrah Başsan'dan cevap geldi.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken Rizespor puanını 30'a, Kayserispor ise 42'ye yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
11'inci dakikada İbrahim Akdağ'ın rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden çektiği şutu kaleci Tarık kurtardı.
27'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin altıpas üzerinden vuruşu auta çıktı.
32'nci dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın kaleye şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.
67'nci dakikada Kayserispor ceza sahası içinde Onur Bulut havadan gelen topa kafayla vurarak kaleci Lung'a vermek istedi. Sert gelen topu Lung çelmeye çalıştı. Bu sırada Kayserispor savunmasına çarpan top oyuna yeni giren Pohjanpalo'nun önüne düştü. Pohjanpalo'nun boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.
77'inci dakikada sol kanatta Ramazan Civelek'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Emrah Başsan'ın şutu ağlarla buluştu: 1-1.
85'inci dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içinde bulunan Gavranovic'in topa kafayla vuruşu direkten döndü. Sonrasında Rizespor savunması topu uzaklaştırdı.