Kayserispor - Rizespor maç sonucu: 1-1 (Kayserispor - Rizespor maç özeti)

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Ligde düşme hattından kurtulmak isteyen Rizespor, 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 noktalandı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2022- 22:27 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022- 22:38