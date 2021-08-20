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RİZESPOR

Son dakika transfer haberleri: Çaykur Rizespor Beşiktaşlı Tyler Boyd'u kiraladı

Kadro dışı bırakılmıştı! Boyd’un yeni takımı belli oldu
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 Giriş Tarihi: 20.08.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş forması giyen ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u sezon sonuna kadar kiraladı. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreninde Karadeniz ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu. Deneyimli futbolcu, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a sezon sonuna kadar kiralandı. Boyd için düzenlenen imza törenine Karadeniz ekibinin başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu da katıldı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çaykur Rizespor'umuz Yeni Zelanda asıllı Amerikalı sol kanat oyuncusu Tyler Dominic Boyd'u 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.

Boyd, İstanbul'da gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.

Profesyonel futbol kariyerine Yeni Zellanda takımlarından Melville United'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, ardından yine Yeni Zellanda takımlarından olan Waikato FC ve Wellington P'de oynadı.

2015 yılında Portekiz ekibi Guimares'e transfer olan Boyd, 2019'da MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. Aynı yıl Beşiktaş'a transfer olan Boyd, kariyerinde çıktığı 247 maçta 52 gole imza attı.

Tyler Dominic Boyd'a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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