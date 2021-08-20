Son dakika transfer haberleri: Çaykur Rizespor Beşiktaşlı Tyler Boyd'u kiraladı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş forması giyen ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u sezon sonuna kadar kiraladı. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreninde Karadeniz ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu. Deneyimli futbolcu, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a sezon sonuna kadar kiralandı. Boyd için düzenlenen imza törenine Karadeniz ekibinin başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu da katıldı.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Çaykur Rizespor'umuz Yeni Zelanda asıllı Amerikalı sol kanat oyuncusu Tyler Dominic Boyd'u 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.
Boyd, İstanbul'da gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.
Profesyonel futbol kariyerine Yeni Zellanda takımlarından Melville United'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, ardından yine Yeni Zellanda takımlarından olan Waikato FC ve Wellington P'de oynadı.
2015 yılında Portekiz ekibi Guimares'e transfer olan Boyd, 2019'da MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. Aynı yıl Beşiktaş'a transfer olan Boyd, kariyerinde çıktığı 247 maçta 52 gole imza attı.
Tyler Dominic Boyd'a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.
Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Hoş Geldin Tyler Dominic Boyd 💥 pic.twitter.com/fo2uvnWrJ2— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 20, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası