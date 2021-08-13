Son dakika transfer haberleri: Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması! Rizespor'a transfer olacak mı?
Beşiktaş Rizespor maçının ardından Bülent Uygun'dan transfer açıklaması geldi. Uygun "Caner Erkin'i takımda görmek isteriz. Görüşmeler başladı diye biliyorum. Yurt dışından teklifler var, onlarla görüşüyor." dedi.
Süper Lig'in açılış haftasında Vodafone Park'ta konuk olduğu Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Uygun, Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakılan ve adı Karadeniz ekibiyle anılan Caner Erkin ile ilgili açıklama yaptı.
Bülent Uygun, tecrübeli sol bekin transferiyle ilgili "Caner Erkin'i takımda görmek isteriz. Görüşmeler başladı diye biliyorum. Yurt dışından teklifler var, onlarla görüşüyor." ifadelerini kullandı.
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