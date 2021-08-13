14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı | CANLI İZLE

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı | CANLI
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, N'Koudou, Kenan.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Ronaldo, Dabo, Alper, Sabo, Remy.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk ettiği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal’dan transfer atağı! Dünyaca ünlü isimler... Kartal'dan transfer atağı! Dünyaca ünlü isimler...
Kartal’dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi Kartal'dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi
Ve oyuncu sağlık kontrolünden geçti! 3 senelik sözleşme... Ve oyuncu sağlık kontrolünden geçti! 3 senelik sözleşme...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör