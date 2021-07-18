18 Temmuz 2021, Pazar

RİZESPOR

Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Lebogang Phiri'yi 3 seneliğine kadrosuna kattı!

Rizespor'a Fransa'dan orta saha!
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 Giriş Tarihi: 18.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Phiri'nin geçen sezonu Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçirdiği ve Güney Afrika Milli Takımı'nda da görev yaptığı belirtilen duyuruda, "Lebogang Phiri'ye kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi. | Son dakika spor haberleri

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Phiri için İstanbul'da imza töreni düzenlendiği, törene kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı belirtildi.

Phiri'nin geçen sezonu Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçirdiği ve Güney Afrika Milli Takımı'nda da görev yaptığı kaydedilen açıklamada, "Lebogang Phiri'ye kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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