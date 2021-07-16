Son dakika transfer haberi: Gökhan Gönül resmen Çaykur Rizespor'da!
Rizespor, Fenerbahçe ile yollarını ayrılan Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı.
Karadeniz ekibi, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.
Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı. Gökhan Gönül'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Hoş Geldin Gökhan Gönül💪 pic.twitter.com/p0JX40dkNP— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 16, 2021
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