Son dakika transfer haberleri: Ronaldo Mendes Çaykur Rizespor'da
Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Ronaldo Mendes'i kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi kadrosunu Cemali Sertel, Sebastian Holmen ve Alper Ptuk takviyeleriyle güçlendiren Çaykur Rizespor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, son olarak Al-Wasl'da top koşturan Brezilyalı 10 numara Ronaldo Mendes'i renklerine bağladı.
RONALDO MENDES KİMDİR?
Tam adı Ronaldo Cesar Mendes de Medeiros olan futbolcu, 16 Ağustos 1992 tarihinde Brezilya'nın Nova Erechim kentinde dünyaya geldi. Kariyerinde Centro Sportivo Alagoano, Clube de Regatas Brasil, Guarani, Parana, Comercial, Criciuma, ABC, Penapolense, Santos ve Fujairah formalarını da terleten Brezilyalı futbolcu, son 2.5 sezondur Al Wasl'da forma giyiyordu. Mendes, kariyerinde çıktığı 153 maçta 23 gol ve 36 asistlik bir performans sergiledi.
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