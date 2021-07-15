15 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Lebogang Phiri'yi kadrosuna kattı!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, son olarak Fransa Lig 2 ekiplerinden Guingamp forması giyen Güney Afrikalı orta saha Lebogang Phiri ile anlaşma sağladı. İstanbul'da bulunan futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmenin altına imza atacak. | Son dakika spor haberleri
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sebastian Holmen, Alper Potuk, Seyfettin Anıl Yaşar'ı kadrosuna katan ve Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel'i kiralayan Rize ekibi, son olarak bonservisi elinde olan Lebogang Phiri ile anlaştı.
İstanbul'da bulunan oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmenin altına imza atacak.
Güney Afrikalı oyuncu, geçtiğimiz yıl Guingamp formasıyla çıktığı 7 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi.
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