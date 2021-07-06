06 Temmuz 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Alper Potuk'la anlaştı!
Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Ankaragücü forması giyen Alper Potuk'la anlaştı. Geçen sezon küme düşen Başkent ekibinin, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık daha kontratı bulunuyordu. Ankaragücü'nün kampından ayrılan Alper, Karadeniz ekibiyle her konuda anlaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Ankaragücü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.
Milliyet'ye yer alan habere göre, tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Çaykur Rizespor'un başarısı için ter dökecek.
Ankaragücü'nün kampından ayrılan Alper, Karadeniz ekibiyle her konuda anlaştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
RİZESPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası