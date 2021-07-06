Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Alper Potuk'la anlaştı!

Ankaragücü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.

Milliyet'ye yer alan habere göre, tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Çaykur Rizespor'un başarısı için ter dökecek.

Ankaragücü'nün kampından ayrılan Alper, Karadeniz ekibiyle her konuda anlaştı.

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