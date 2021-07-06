06 Temmuz 2021, Salı

RİZESPOR

Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Alper Potuk'la anlaştı!

Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu!
RİZESPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Ankaragücü forması giyen Alper Potuk'la anlaştı. Geçen sezon küme düşen Başkent ekibinin, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık daha kontratı bulunuyordu. Ankaragücü'nün kampından ayrılan Alper, Karadeniz ekibiyle her konuda anlaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Ankaragücü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.

Milliyet'ye yer alan habere göre, tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Çaykur Rizespor'un başarısı için ter dökecek.

Ankaragücü'nün kampından ayrılan Alper, Karadeniz ekibiyle her konuda anlaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

RİZESPOR HABERLERİ
Rizespor'da 3 ayrılık birden! Rizespor'da 3 ayrılık birden!
Bülent Uygun'dan flaş Remy sözleri! Bülent Uygun'dan flaş Remy sözleri!
Rizespor resmen açıkladı! Holmen... Rizespor resmen açıkladı! Holmen...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör