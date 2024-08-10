Türkiye - Brezilya maçı CANLI İZLE | 2024 Paris Olimpiyat Oyunları

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülük karşılaşmasında Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları'nın bu mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Paris 2024 Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2024- 18:10 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024- 18:46