Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçında Brezilya ile kozlarını paylaşıyor.
Sultanlar'ın tek hedefi rakibini mağlup ederek organizasyonu bronz madalya ile tamamlamak.
Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Brezilya maçı 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.
1.SET SONUCU:
Türkiye 21 - 25 Brezilya