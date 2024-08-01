Fas ile ABD U23 takımları, Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. 100 yılın ardından yeniden Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda heyecan sürerken Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın bilgileri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Fas U23 - ABD U23 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fas U23 - ABD U23 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Fas ile ABD karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fas - ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FAS - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fas - ABD maçı 2 Ağustos Cuma günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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