2024 Paris Olimpiyatları'nda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Filipinli rakibini mağlup ederek finale yükseldi. | Son dakika spor haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi.

İlk raundu ve ikinci raundu 5-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Buse Naz Çakıroğlu, son raunda da 5-0'lık üstünlük elde etti.

Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi.

Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.