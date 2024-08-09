Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli Yu Wu ile karşı karşıya geldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleştirilen finalde rakibine 4-1 mağlup olan Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu. Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda da gümüş madalya kazanmıştı.

Öte yandan milli boksörün final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.