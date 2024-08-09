Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde İranlı Amir Hossein Zare'ye mağlup oldu. Taha Akgül, bronz madalya maçına çıkacak. İşte detaylar...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde İranlı Amir Hossein Zare'ye mağlup oldu. Taha Akgül, bronz madalya maçına çıkacak.

Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşının erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaştı. Taha Akgül, İranlı rakibi Amir Hossein Zare'ye 2-1 yenilerek final şansını kaybetti. Daha önce Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanan milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya maçına çıkacak.