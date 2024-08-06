Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde İtalya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan İtalya, Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi oldu.
South Paris Arena 6'da oynanan ve saat 22.00'de başlayan karşılaşmada İtalya ilk seti 26-24 önde kapattı.
İkinci seti de 25-20'lik skorla kazanan İtalya son sette Sırbistan'a 25-20 üstünlük sağlayarak maçı 3-0 aldı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen taraf oldu.
İtalya yarı finalde Filenin Sultanları ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Tarihinde ilk kez Olimpiyatlarda yarı finale yükselen Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya ile 8 Ağustos'ta karşılaşacak.