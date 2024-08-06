İtalya 3-0 Sırbistan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu!

2024 Paris Olimpiyatları çeyrek final maçında İtalya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-0 kazanan İtalya, yarı finalde Filenin Sultanları'nın rakibi oldu. | Son dakika spor haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde İtalya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan İtalya, Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi oldu.

South Paris Arena 6'da oynanan ve saat 22.00'de başlayan karşılaşmada İtalya ilk seti 26-24 önde kapattı.

İkinci seti de 25-20'lik skorla kazanan İtalya son sette Sırbistan'a 25-20 üstünlük sağlayarak maçı 3-0 aldı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen taraf oldu.

İtalya yarı finalde Filenin Sultanları ile karşı karşıya gelecek.

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Tarihinde ilk kez Olimpiyatlarda yarı finale yükselen Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya ile 8 Ağustos'ta karşılaşacak.