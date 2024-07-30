Judoda erkekler 81 kiloda altın madalya sahibini buldu
Son dakika spor haberi: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 81 kiloda kazanan belli oldu. Japon sporcu Takanori Nagase, altın madalya kazandı.
Paris 2024 Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2024- 20:10
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Gürcistanlı Tatı Grigalashvili'yi 11-0 yenen Nagase, altın madalyayı boynuna taktı.
Bu kategoride bronz madalyayı, Güney Koreli Joonhwan Lee ile Tacikistanlı Somon Makhmadbekov paylaştı.
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