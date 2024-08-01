2024 Paris Olimpiyatları'nda C Grubu 2. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
Filenin Sultanları ilk maçta Hollanda karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakayı 3-2 kazanmıştı.
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CANLI SKOR
1. set sonucu: Türkiye 21-25 Dominik Cumhuriyeti (0-1)
2. set oynanıyor: Türkiye 19-12 Dominik Cumhuriyeti
TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı, 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.