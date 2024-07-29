Novak Djokovic Rafael Nadal'ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda karşı karşıya gelen Novaj Djokovic ve Rafael Nadal kozlarını paylaştı. Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 2-0 mağlup ederk adını bir üst tura yazdırdı. İşte detaylar...
Paris 2024 Haberleri Yayın Tarihi: 29.07.2024- 16:52
2024 Paris Olimpiyat Oyunlar'ında heyecan devam ediyor.
Novaj Djokovic ile Rafadel Nadal karşı karşıya geldi.
Nefes kesen mücadeleyi Novak Djokovic, 2-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Novak Djokovic, rakibini 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.
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