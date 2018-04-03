Osmanlı’ya yan bakılmıyor

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren, 28 puanla 15. sırada yer alan Osmanlıspor, 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren, 28 puanla 15. sırada yer alan Osmanlıspor, 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. İrfan Buz yönetimindeki başkent temsilcisi, 2 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, son yenilgisini 17 Şubat'ta 3-2'lik skorla Sivasspor deplasmanında aldı. Mor-sarılıları kalan 7 haftada ise zorlu bir fikstür bekliyor. Osmanlı, 7 maçın 4'ünde F.Bahçe, Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş'la karşılaşacak.