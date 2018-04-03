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    03 Nisan 2018, Salı

    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

    Osmanlı’ya yan bakılmıyor

    Osmanlı’ya yan bakılmıyor
    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren, 28 puanla 15. sırada yer alan , 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

    Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren, 28 puanla 15. sırada yer alan , 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. İrfan Buz yönetimindeki başkent temsilcisi, 2 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, son yenilgisini 17 Şubat'ta 3-2'lik skorla deplasmanında aldı. Mor-sarılıları kalan 7 haftada ise zorlu bir fikstür bekliyor. Osmanlı, 7 maçın 4'ünde F.Bahçe, Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş'la karşılaşacak.

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