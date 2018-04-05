Buz: Ligde kalacağız

Son 5 maçtır bileği bükülmeyen ve ateş hattından kurtulan Osmanlıspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, F.Bahçe maçı öncesi şampiyonluk adayı rakiplerine meydan okudu

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Buz, "Rakip kim olursa olsun, bizim puana ihtiyacımız var. Bu şekildegideceğiz. Ligde kalacağız" dedi.