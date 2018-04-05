05 Nisan 2018, Perşembe
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Buz: Ligde kalacağız
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Son 5 maçtır bileği bükülmeyen ve ateş hattından kurtulan Osmanlıspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, F.Bahçe maçı öncesi şampiyonluk adayı rakiplerine meydan okudu
Buz, "Rakip kim olursa olsun, bizim puana ihtiyacımız var. Bu şekilde İstanbul'a gideceğiz. Ligde kalacağız" dedi.
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