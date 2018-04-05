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    05 Nisan 2018, Perşembe

    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

    Buz: Ligde kalacağız

    Buz: Ligde kalacağız
    OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Son 5 maçtır bileği bükülmeyen ve ateş hattından kurtulan ’da Teknik Direktör , F.Bahçe maçı öncesi şampiyonluk adayı rakiplerine meydan okudu

    Buz, "Rakip kim olursa olsun, bizim puana ihtiyacımız var. Bu şekilde İstanbul'a gideceğiz. Ligde kalacağız" dedi.

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