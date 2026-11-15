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UEFA'dan Arda Güler paylaşımı: Şiir gibi!

UEFA, resmi sosyal medya hesabı, Arda Güler'in Belçika ağlarına gönderdiği frikik golünü "şiir gibi" notu düşerek paylaştı.

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UEFA'dan Arda Güler paylaşımı: Şiir gibi!

UEFA resmi sosyal medya hesabı, Arda Güler ile ilgili paylaşımı ile dikkat çekti. Yapılan paylaşımda milli yıldızımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya karşı kaydetmiş olduğu şık frikik golü yer aldı. "Şiir gibi" notu düşülen paylaşım, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

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#Arda Güler #UEFA #Belçika
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