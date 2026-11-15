UEFA'dan Arda Güler paylaşımı: Şiir gibi!

UEFA, resmi sosyal medya hesabı, Arda Güler'in Belçika ağlarına gönderdiği frikik golünü "şiir gibi" notu düşerek paylaştı.

UEFA resmi sosyal medya hesabı, Arda Güler ile ilgili paylaşımı ile dikkat çekti. Yapılan paylaşımda milli yıldızımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'ya karşı kaydetmiş olduğu şık frikik golü yer aldı. "Şiir gibi" notu düşülen paylaşım, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

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