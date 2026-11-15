A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır'ın maç kadrosundan çıkarıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir mücadeleye hazırlanan A Milli Takımımızda, zorlu Fransa maçı öncesi kaleci pozisyonunda zorunlu bir değişiklik yaşandı. Bordeaux şehrinde oynanacak karşılaşma öncesinde sakatlık geçiren deneyimli kaleci Uğurcan Çakır'ın maç kadrosundan çıkarıldığı ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmenin ardından teknik heyet, Fransa karşısında kaleyi Berke Özer'e emanet etme kararı aldı.

Mücadele, 15 Kasım Pazar günü Türkiye saati ile 22:45'te başlayacak.