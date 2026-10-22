A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu!

A Millî Takımımızın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimler belirlendi.

A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu.

Milli takımın resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde:

-Serhat Mert (Teknik Ekip Koordinatörü)

-Murat Kaytaz (Yardımcı Antrenör)

-Prof. Dr. Niyazi Eniseler (Atletik Performans Antrenörü)

-Dr. Emre Gürbüz (Atletik Performans Antrenörü)

-Erol Ayçiçek (Kaleci Antrenörü)

-Tarık Yiğit Egeli (Maç ve Performans Analisti)

-Okan Aydıner (Maç ve Performans Analisti)

-Muhammet Nuri Püren (Yardımcı Maç ve Performans Analisti)

olarak görev yapacak.