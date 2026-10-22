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A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu!

A Millî Takımımızın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimler belirlendi.

Giriş Tarihi:
A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu!

A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu.

Milli takımın resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde:

-Serhat Mert (Teknik Ekip Koordinatörü)
-Murat Kaytaz (Yardımcı Antrenör)
-Prof. Dr. Niyazi Eniseler (Atletik Performans Antrenörü)
-Dr. Emre Gürbüz (Atletik Performans Antrenörü)
-Erol Ayçiçek (Kaleci Antrenörü)
-Tarık Yiğit Egeli (Maç ve Performans Analisti)
-Okan Aydıner (Maç ve Performans Analisti)
-Muhammet Nuri Püren (Yardımcı Maç ve Performans Analisti)

olarak görev yapacak.

#Sergen Yalçın #A Milli Takım
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