A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu!
A Millî Takımımızın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimler belirlendi.
A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu.
Milli takımın resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde:
-Serhat Mert (Teknik Ekip Koordinatörü)
-Murat Kaytaz (Yardımcı Antrenör)
-Prof. Dr. Niyazi Eniseler (Atletik Performans Antrenörü)
-Dr. Emre Gürbüz (Atletik Performans Antrenörü)
-Erol Ayçiçek (Kaleci Antrenörü)
-Tarık Yiğit Egeli (Maç ve Performans Analisti)
-Okan Aydıner (Maç ve Performans Analisti)
-Muhammet Nuri Püren (Yardımcı Maç ve Performans Analisti)
olarak görev yapacak.
Bugün gerçekleştirilen imza töreninin ardından görevine resmen başlayan A Millî Takımımızın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimler de belirlendi. Buna göre, A Millî Takım teknik ekibi şu isimlerden oluşacak. 👇 https://t.co/IcuLQ4df0K— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 22, 2026