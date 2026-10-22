A Milli Takım'da Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: Berke Özer gelmek için can atıyor!

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, kendisi için düzenlenen imza töreninde Berke Özer hakkında açıklama yaptı.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, kendisi için düzenlenen imza töreninde Lille forması giyen Berke Özer hakkında açıklamalarda bulundu.

Uluslar Ligi'ndeki durumdan bahseden Yalçın, "Oyuncularla konuştum. Şu anda pozisyonumuz iyi değil. Önümüzde oynanacak 2 maç var. Alacağımız sonuçlarla play-off oynayabiliriz. Bugünden sonra planlamaları yapacağız. Bugün başka bir heyecan yaşıyoruz. Daha sonra yapacağımız toplantılarda plan-program üzerine konuşuruz." dedi.

"BERKE İLE KONUŞTUM, GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"

Berke Özer ile milli takıma dönmesi için konuştuğunu açıklayan deneyimli teknik adam, "Berke ile ilgili sorun, oyuncular zaman zaman hata yapabilir. Oyuncuyla konuştum, gelmek için can atıyor. Bunlar genç arkadaşlarımız. Onları buraya tekrar kazandırmak da bizim görevimiz." sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?



Berke Özer, Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasının ardından kendi isteğiyle, kamptan ayrıldığını açıklamıştı. TFF, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Berke'nin maç kadrosuna alınmamasını gerekçe gösterdiğini ve teknik ekipten izin almadan kamptan ayrıldığını aktarırken 26 yaşındaki kaleci ise "Teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım." demişti.