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A Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Arda Turan'dan açıklama geldi

Son dakika spor haberleri | Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından TFF'nin A Milli Takım için getireceği yeni antrenör merakla bekleniyor. Hacıosmanoğlu ve yönetiminin, Shakhtar Donetsk'in başında bulunan Arda Turan için bir teklif götürdüğü ve genç teknik adamın bu teklife yanıt verdiği öğrenildi.

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A Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Arda Turan'dan açıklama geldi

Uluslar Ligi A Ligi'nde alınan 4 mağlubiyetin ardından Vincenzo Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım'da yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor.

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A Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Arda Turan'dan açıklama geldi

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminin, teknik direktörlük görevi için düşündüğü ilk isimse Arda Turan.

A Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Arda Turan'dan açıklama geldi

Shakhtar'ın başında gösterdiği başarılı performansla 25-26 sezonunda Ukrayna Ligi şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanan 39 yaşındaki çalıştırıcının, özel uçakla İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

A Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Arda Turan'dan açıklama geldi

Sabah'ta yer alan habere göre TFF yönetimi, Arda Turan'a sözlü bir teklif iletti.

A Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Arda Turan'dan açıklama geldi

Yapılan teklife yanıt veren Turan'ın, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" ifade edildi.

A Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Arda Turan'dan açıklama geldi

TFF'den "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin" önerisi de Arda Turan'a iletildi.

A Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Arda Turan'dan açıklama geldi

39 yaşındaki hocanın bunu değerlendirerek Ukrayna kulübü ile görüşeceği belirtildi.

A Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Arda Turan'dan açıklama geldi

Farklı yerli isimler gündemde yer alsa da Arda Turan'ın teklifi kabul etmemesi halinde yabancı teknik adamlar masaya gelecek.

A Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Arda Turan'dan açıklama geldi

Arda Turan'ın, kulübü ile kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek.

A Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Arda Turan'dan açıklama geldi

Bu sezon Arda Turan yönetiminde 10 maça çıkan Shakhtar Donetsk, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

#A Milli Takım #Arda Turan #Vincenzo Montella #Shakhtar Donetsk #TFF #İbrahim Hacıosmanoğlu #Şampiyonlar Ligi
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