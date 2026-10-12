A Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Arda Turan'dan açıklama geldi
Son dakika spor haberleri | Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından TFF'nin A Milli Takım için getireceği yeni antrenör merakla bekleniyor. Hacıosmanoğlu ve yönetiminin, Shakhtar Donetsk'in başında bulunan Arda Turan için bir teklif götürdüğü ve genç teknik adamın bu teklife yanıt verdiği öğrenildi.
Uluslar Ligi A Ligi'nde alınan 4 mağlubiyetin ardından Vincenzo Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım'da yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor.