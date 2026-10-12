A Milli Takım'ın yeni hocası olacak mı? Arda Turan'dan açıklama geldi

Son dakika spor haberleri | Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından TFF'nin A Milli Takım için getireceği yeni antrenör merakla bekleniyor. Hacıosmanoğlu ve yönetiminin, Shakhtar Donetsk'in başında bulunan Arda Turan için bir teklif götürdüğü ve genç teknik adamın bu teklife yanıt verdiği öğrenildi.