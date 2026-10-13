Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması! "Uzun zaman sonra..."

Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim." dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

39 yaşındaki isim, "Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim." ifadelerini kullandı.

Arda Turan ayrıca "Bütün bu konularla ilgili en çok üzüldüğüm şeylerden biri ikna edilmek isteniyormuşum gibi. Türk vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Daha önce yapılan tekliflerle alakalı da böyle bir şey hissetmedim hiçbir zaman. Bunlar insanın hayal edebileceği tekliflerdir ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bilir zamanlamayı. O yüzden kontratım süresince Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyuncularıma sonsuz bir sadakatle bağlıyım. Konu umarım net bir şekilde anlaşılmıştır." dedi.