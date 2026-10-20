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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen Sergen Yalçın oldu! TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olduğunu resmen açıkladı.

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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen Sergen Yalçın oldu! TFF'den açıklama geldi

Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü resmen belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın çalıştırıcısı olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Türk futbolunun gündemindeki konuları değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır: Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir.

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YAYIN İHALESİ AÇIKLAMASI

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesine ilişkin sürecin daha önce 13 Ocak tarihinde sonlandırılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Yayın İhale Komisyonu'nun değerlendirmeleri neticesinde, ihale sürecinin öne alınarak 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

DİSİPLİN TALİMATINA İLİŞKİN...

Futbol Disiplin Talimatı'nda, maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara yönelik uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenlemeye gidilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin görev ve sorumluluk alanları da aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Özbay'ın Süper Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay'ın Ar-Ge, Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü'nün İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir'in Kulüp Lisans ve Mali İşlerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray'ın A Millî Takım'dan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz'ün 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur'un 1. Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay'ın Genç, Kadın, Plaj ve Futsal Millî Takımlar Sorumluluğu görevini üstlenmesine karar verilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak alınan kararların Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz.

#Sergen Yalçın #Türkiye Futbol Federasyonu #Vincenzo Montella #A Milli Futbol Takımı
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