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İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından hareketli günler yaşanıyor. Bu doğrultuda millilerin, Montella sonrası 1 numaralı hoca adayı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), cuma günü kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

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İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

Riva'daki zirvede Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile yöneticiler yer aldı.

İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

Yönetim içindeki istifalar değerlendirilirken Başkan Hacıosmanoğlu, göreve devam etmeleri gerektiğini aktardı.

İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

Olağanüstü genel kurula gidilmeyeceği ve seçimin beklenildiği gibi 2027'de yapılacağı ifade edildi.

İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

5 İSİM İSTİFA ETTİ

Ancak TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Aslan, Murat Şahin ve Esma Ersin istifa etti. Daha önce istifasını veren iki asil üyenin yerine, yedek üyeler İbrahim Özbay ve Metin Akyüz atandı. Görevini bırakan Abdullah Ayaz'ın genel sekreter koltuğu, Serdar Yıldız'a verildi.

İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

En çok merak edilen konu ise A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın durumuydu.

İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

Uluslar A Ligi'nde 4'te 0 çekilmesi ve oynanan futbolun umut vermemesi sebebiyle İtalyan hocayla yola devam edilmemesi kararlaştırıldı.

İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

NELERİ BAŞARMIŞTI

  • A Milli Takım tarihinin elemelerde en yüksek puanını (13) topladı.

  • EURO 2024 elemelerinde Letonya'yı 4-0 geçerek rakibine karşı ilk iç saha zaferini aldı.

  • A Milli Takım'ı, Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

  • EURO 2024 elemelerinde grubunu ilk kez lider bitirdi.

  • A Milli Takım tarihinde ilk 3 iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör ünvanını aldı.

  • 24 yıl sonra Türkiye'yi Dünya Kupası'na (2026) götürdü.

  • Ay-Yıldızlılar'ı tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkardı.

İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

ARDA TURAN LİSTE BAŞI

A Milli Takım teknik direktörlüğü için listenin başında Arda Turan geliyor.

İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

SHAKHTAR BIRAKMIYOR

Sabah'ın haberine göre; ilk temas kuruldu fakat Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Turan'ı bırakmıyor. Görüşmeler devam edecek.

İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

Yeni hocada öncelik yerli, olmazsa yabancı... 2023'te göreve başlayan Montella, aylık 183 bin Euro maaş alıyordu. Sözleşmesi 2028'e kadar uzatılmıştı.

İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

SHAKHTAR'I ŞAMPİYON YAPTI

Futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Arda Turan, 2023 yılında Eyüpspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu. 2023-24 sezonunda eflatunsarılı ekibi 1. Lig'de şampiyonluğa ulaştırıp Süper Lig'e yükseltti. Temmuz 2025'te ise Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'in başına geçti.

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