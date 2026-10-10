İşte A Milli Takım'ın 1 numaralı hoca adayı!

A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından hareketli günler yaşanıyor. Bu doğrultuda millilerin, Montella sonrası 1 numaralı hoca adayı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri