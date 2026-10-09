Türkiye Slovenya'yı elinden kaçırdı

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, 3-1 öne geçtiği maçta Slovenya ile uzatma dakikalarında yediği golle 3-3 berabere kaldı.

Mücadele öncesinde ay-yıldızlılarda 122. maçına çıkan Didem Karagenç ve 101. kez milli formayı terleten kaptan Ebru Topçu'ya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hatıra forması hediye edildi.

Millilerin gollerini 18. dakikada penaltıdan Kader Hançar, 25 ve 75. dakikalarda da Selen Altunkulak kaydetti.

Turda rövanş karşılaşması, 13 Ekim Salı günü TSİ 18.00'de Sportni Park'ta oynanacak.

Stat: Pendik

Hakemler: Lina Lehtovaara, Heini Hyvönen, Laura Koskinen (Finlandiya)

Türkiye: Gamze Yaman, Elif Keskin, Meryem Küçükbirinci, Eda Karataş, İlayda Civelek (Dk. 75 Fatma Şakar), Cansu Kaya, Melike Pekel (Dk. 64 Tuana Keles), Ebru Topçu, Selen Altunkulak (Dk. 86 Vildan Kardeşler), Busem Şeker, Kader Hançar (Dk. 76 Ece Türkoğlu)

Slovenya: Pasar, Krizaj, Conc, Golob, Testen, Javoric (Dk. 77 Kastelec), Prasnikar, Korosec, Zver, Mihelic, Kajzba

Goller: Dk. 18 Kader Hançar (penaltıdan), Dk. 25 ve Dk. 75 Selen Altunkulak (Türkiye), Dk. 62 ve Dk. 90+3 Kajzba, Dk. 81 Kastelec (Slovenya)

Sarı kartlar: Dk. 17 Golob, Dk. 43 Javoric (Slovenya), Dk. 41 İlayda Civelek, Dk. 51 Meryem Küçükbirinci, Dk. 83 Cansu Kaya (Türkiye)