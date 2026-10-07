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A Milli Takımımızda Montella ile yollar ayrılıyor! İşte tazminatı

UEFA Uluslar Ligi'nde 4'te 0 çeken A Milli Takımımızda sıcak gelişmeler yaşanıyor. TFF'nin İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile yolları ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
A Milli Takımımızda Montella ile yollar ayrılıyor! İşte tazminatı

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

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A Milli Takımımızda Montella ile yollar ayrılıyor! İşte tazminatı

Ay-yıldızlılar, mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde de hayal kırıklığı yarattı.

A Milli Takımımızda Montella ile yollar ayrılıyor! İşte tazminatı

UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele eden milli takım, çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Takımımızda Montella ile yollar ayrılıyor! İşte tazminatı

Milli takımda alınan üst üste kötü sonuçların faturası Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya kesildi.

A Milli Takımımızda Montella ile yollar ayrılıyor! İşte tazminatı

Milliyet'in haberine göre; İtalyan çalıştırıcının gönderilmesine karar verildi.

A Milli Takımımızda Montella ile yollar ayrılıyor! İşte tazminatı

Son oynanan İtalya maçından da 3-1'lik yenilgiyle ayrılan kırmızı-beyazlıların grubunda 4'te 0 çekmesi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi'ni kızdırdı.

A Milli Takımımızda Montella ile yollar ayrılıyor! İşte tazminatı

Bugüne kadar İtalyan teknik adamın sürekli ardında olan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi, yolları ayırma kararı aldı.

A Milli Takımımızda Montella ile yollar ayrılıyor! İşte tazminatı

Daha geçen yıl sözleşmesi yenilenen ve 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar sözleşme imzalayan Vincenzo Montella'nın yıllık 2 milyon 200 bin Euro, yani aylık 183 bin Euro kazandığı söyleniyordu.

A Milli Takımımızda Montella ile yollar ayrılıyor! İşte tazminatı

5 AYLIK MAAŞI TAZMİNAT OLARAK VERİLECEK

TFF Yönetimi'nin bundan sonraki 5 aylık maaşını tazminat olarak vermeyi planladığı, bunun ardından İtalyan teknik adamın görevine son verileceği ifade edildi.

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