A Milli Takımımızda Montella ile yollar ayrılıyor! İşte tazminatı

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti. Ay-yıldızlılar, mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde de hayal kırıklığı yarattı. UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele eden milli takım, çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milli takımda alınan üst üste kötü sonuçların faturası Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya kesildi. Milliyet'in haberine göre; İtalyan çalıştırıcının gönderilmesine karar verildi. Son oynanan İtalya maçından da 3-1'lik yenilgiyle ayrılan kırmızı-beyazlıların grubunda 4'te 0 çekmesi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi'ni kızdırdı. Bugüne kadar İtalyan teknik adamın sürekli ardında olan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi, yolları ayırma kararı aldı. Daha geçen yıl sözleşmesi yenilenen ve 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar sözleşme imzalayan Vincenzo Montella'nın yıllık 2 milyon 200 bin Euro, yani aylık 183 bin Euro kazandığı söyleniyordu. 5 AYLIK MAAŞI TAZMİNAT OLARAK VERİLECEK TFF Yönetimi'nin bundan sonraki 5 aylık maaşını tazminat olarak vermeyi planladığı, bunun ardından İtalyan teknik adamın görevine son verileceği ifade edildi. Ay-yıldızlı ekibin başında resmi ve özel 40 maça çıkan Montella, bunların 21'inden galibiyetle ayrılırken, 14 mağlubiyet, 5 beraberlik gördü. Son 7 maç ise 6 yenilgi, bir galibiyet ile sonuçlandı.