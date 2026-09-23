A Milli Futbol Takımı, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü! İdmanda 2 eksik

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü. Millilerde Orkun Kökçü ve Muhammed Şengezer antrenmana katılmadı. Kampa yeni dahil olan Mustafa Eskihellaç ise idmanda yer aldı.